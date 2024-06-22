Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor

        Memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

        D-100 kara yolunun Karabük - Gerede kesiminde yer yer trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

        Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Sinirci köyü, Gölyaka kavşağı, Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde araç yoğunluğu artıyor. Kaynaşlı gişeleri ile Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk sürüyor.

        D-100 kara yolunun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Öztürkler ve Olimpiyat kavşakları ile Mergiç mevkilerinde de araçlar yavaş ilerliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak

        Benzer Haberler

        Mudurnu'da tarihi Asilbey Camisi restore ediliyor
        Mudurnu'da tarihi Asilbey Camisi restore ediliyor
        Hafta sonunu doğada geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti
        Hafta sonunu doğada geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti
        Bolu'da ormanlık alanda yakılan lastikler ekiplerce söndürüldü
        Bolu'da ormanlık alanda yakılan lastikler ekiplerce söndürüldü
        Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor
        Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili dönüşü hareketlil...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili dönüşü hareketlil...
        Gerede'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Gerede'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü