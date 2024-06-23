Bolu'da tamir edildiği sırada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Bolu'da tamir edildiği esnada bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'da tamir edildiği esnada bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Sümer Mahallesi Şehit Kenan Özdemir Sokak'ta O.Ç'ye ait 14 EE 563 plakalı otomobilde, tamir yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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