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        Bolu'da tamir edildiği sırada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Bolu'da tamir edildiği esnada bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:17
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        Bolu'da tamir edildiği sırada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'da tamir edildiği esnada bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Sümer Mahallesi Şehit Kenan Özdemir Sokak'ta O.Ç'ye ait 14 EE 563 plakalı otomobilde, tamir yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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