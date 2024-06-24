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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü

        Kurban Bayramı tatili süresince yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:07 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:07
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü
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        Kurban Bayramı tatili süresince yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü.

        Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım normal olarak sağlanıyor.

        Otoyolun, Gerede, Köroğlu rampası, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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