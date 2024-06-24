Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.