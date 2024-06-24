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        Bayram tatilinde Abant, Gölcük ve Yedigöller'i 131 bin 113 kişi ziyaret etti

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'i, Kurban Bayramı tatilinde 131 bin 113 misafir ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:17 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:17
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        Bayram tatilinde Abant, Gölcük ve Yedigöller'i 131 bin 113 kişi ziyaret etti
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'i, Kurban Bayramı tatilinde 131 bin 113 misafir ağırladı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 9 gün süren tatil süresince Abant Gölü Milli Parkı'nı 85 bin 181, Gölcük Tabiat Parkı'nı 27 bin 317 ve Yedigöller Milli Parkı'nı 18 bin 615 olmak üzere toplam 131 bin 113 kişi ziyaret etti.

        Bayram tatilinde Ankara ve İstanbul gibi metropoller ile çevre illerden Bolu'ya gelenler, "orman denizi" manzaralı Yedigöller'de, "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük'te ve kartpostallık görüntüleriyle bilinen Abant'ta vakit geçirdi.

        Parklardaki göllerin çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, bisiklete bindi, fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler de alileleriyle piknik yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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