Bolu'da Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş 1. Lig müsabakaları yapıldı

Dereceye giren külüplere madalyalarını TGF ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri verdi.

Karaçayır Spor Salonu'nda 30 ilden 360 sporcu, 60 antrenör ve 30 idarecinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 1. Ankara Şeker Spor Kulübü, 2. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve 3. İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.