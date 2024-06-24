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        Bolu'da Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş 1. Lig müsabakaları yapıldı

        Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) faaliyet takviminde yer alan 2024 yılı Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş 1. Lig müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:05
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        Bolu'da Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş 1. Lig müsabakaları yapıldı
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        Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) faaliyet takviminde yer alan 2024 yılı Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş 1. Lig müsabakaları tamamlandı.

        Karaçayır Spor Salonu'nda 30 ilden 360 sporcu, 60 antrenör ve 30 idarecinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 1. Ankara Şeker Spor Kulübü, 2. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve 3. İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü oldu.

        Dereceye giren külüplere madalyalarını TGF ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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