Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da firari 4 hükümlü yakalandı

        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da firari 4 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        "Dolandırıcılık" suçundan haklarında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Y. ve S.A, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan K.Ç. ve "hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası olan U.K. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!

        Benzer Haberler

        Bolu'da ilaç mümessilinden para aldıkları iddiasıyla 4 doktor hakkında soru...
        Bolu'da ilaç mümessilinden para aldıkları iddiasıyla 4 doktor hakkında soru...
        Bolu'da topraksız tarımla yetiştirilen çileklerin gelirleri gençlerin ihtiy...
        Bolu'da topraksız tarımla yetiştirilen çileklerin gelirleri gençlerin ihtiy...
        Yazdıkları ilaç başına mümessile kuğu emojisi atıp ilaç parasının yarısını...
        Yazdıkları ilaç başına mümessile kuğu emojisi atıp ilaç parasının yarısını...
        Bolu'da Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş 1. Lig müsabakaları yapıldı
        Bolu'da Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş 1. Lig müsabakaları yapıldı
        Bayram tatilinde Abant, Gölcük ve Yedigöller'i 131 bin 113 kişi ziyaret ett...
        Bayram tatilinde Abant, Gölcük ve Yedigöller'i 131 bin 113 kişi ziyaret ett...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü