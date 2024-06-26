Bolu'da firari 4 hükümlü yakalandı
Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
"Dolandırıcılık" suçundan haklarında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Y. ve S.A, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan K.Ç. ve "hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası olan U.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemleri için adli makamlara sevk edildi.
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