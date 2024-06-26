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        Bolu'da yerleşim biriminde yakalanan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı

        Bolu'da apartmanın önünde görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:14
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        Bolu'da yerleşim biriminde yakalanan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı
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        Bolu'da apartmanın önünde görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        İzzet Baysal Mahallesi Cemal Türkan Sokak'taki apartmanın girişinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bina önündeki plastik kasada duran yılan, itfaiye erleri müdahale etmek istediği sırada bulunduğu yerden çıkarak apartman duvarının kenarındaki açıklıktan girdi. Duvarın dip kesimlerini genişleten ekipler, yılanı aparat yardımıyla aldı.

        Yaklaşık 1,5 metrelik yılan doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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