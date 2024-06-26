Bolu'da yerleşim biriminde yakalanan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı
Bolu'da apartmanın önünde görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Bolu'da apartmanın önünde görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
İzzet Baysal Mahallesi Cemal Türkan Sokak'taki apartmanın girişinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bina önündeki plastik kasada duran yılan, itfaiye erleri müdahale etmek istediği sırada bulunduğu yerden çıkarak apartman duvarının kenarındaki açıklıktan girdi. Duvarın dip kesimlerini genişleten ekipler, yılanı aparat yardımıyla aldı.
Yaklaşık 1,5 metrelik yılan doğaya salındı.
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