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        Bolu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:56 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:56
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        Bolu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Taşkesti'den Mudurnu istikametine seyreden İ. D. idaresindeki 41 AIY 122 plakalı tır, Kovucak köyü yakınlarında, Hayati Güney'in kullandığı 34 HLF 98 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada tırın altına giren otomobil sürücüsü Hayati Güney, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Hafif yaralanan tır sücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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