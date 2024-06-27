Bolu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Taşkesti'den Mudurnu istikametine seyreden İ. D. idaresindeki 41 AIY 122 plakalı tır, Kovucak köyü yakınlarında, Hayati Güney'in kullandığı 34 HLF 98 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada tırın altına giren otomobil sürücüsü Hayati Güney, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan tır sücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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