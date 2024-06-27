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        Minikler ve 15 Yaşaltı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Bolu'da başladı

        Türkiye Halter Federasyonu faliyet programında yer alan Minikler ve 15 Yaşaltı Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bolu'nun Gerede ilçesinde start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:07
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        Minikler ve 15 Yaşaltı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Bolu'da başladı
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        Türkiye Halter Federasyonu faliyet programında yer alan Minikler ve 15 Yaşaltı Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bolu'nun Gerede ilçesinde start aldı.

        Gerede Spor Salonu'nda başlayan organizasyona, 32 ilden sporcu, antrenör, idareci ve hakem olmak üzere 600 kişi katılıyor.

        Halterciler, minik erkek ve kadında altışar, 15 yaş altı kadın ve erkekte onar siklet olmak üzere toplam 32 kategoride mücadele ediyor.

        Şampiyona, 30 Haziran'da düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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