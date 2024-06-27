Minikler ve 15 Yaşaltı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Bolu'da başladı

Türkiye Halter Federasyonu faliyet programında yer alan Minikler ve 15 Yaşaltı Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bolu'nun Gerede ilçesinde start aldı.

Gerede Spor Salonu'nda başlayan organizasyona, 32 ilden sporcu, antrenör, idareci ve hakem olmak üzere 600 kişi katılıyor.

Halterciler, minik erkek ve kadında altışar, 15 yaş altı kadın ve erkekte onar siklet olmak üzere toplam 32 kategoride mücadele ediyor.

Şampiyona, 30 Haziran'da düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.