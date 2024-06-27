Bolu'da firari hükümlü yakalandı
Bolu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bolu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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