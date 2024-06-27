Bolu'da firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.A. yakalandı.

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