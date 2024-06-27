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        Bolu'da firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:56
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        Bolu'da firari hükümlü yakalandı
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        Bolu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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