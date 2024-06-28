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        Bolu'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:39
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        Bolu'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde B.G. idaresindeki 06 BR 6046 plakalı tır ile Ö.T. yönetimindeki 34 TP 5914 plakalı kamyonet Paşaköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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