Klasik otomobil tutkunları Bolu'da buluştu

Klasik otomobil tutkunlarından oluşan 25 araçlı ekip, 3 gün boyunca merkez ve ilçelerde gezi, piknik ile kent turlarından oluşan çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Valilik ziyaretinin ardından kentin doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na geçen üyelere Vali Kılıç da eşlik etti.

Hükümet Meydanı'nda park edilen araçları inceleyen ve kulüp üyelerinden bilgi alan Kılıç, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Klasik otomobilleri gören meraklı vatandaşlar da araçların önünde poz verdi.

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