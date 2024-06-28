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        Klasik otomobil tutkunları Bolu'da buluştu

        Klasik otomobil tutkunları, kültürel ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bolu'da etkinlikler düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:46
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        Klasik otomobil tutkunları Bolu'da buluştu
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        Klasik otomobil tutkunları, kültürel ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bolu'da etkinlikler düzenliyor.

        Türkiye Klasik Mercedes-Benz Kulübü üyeleri, 28-30 Haziran'da yapılacak organizasyonlar kapsamında Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

        Hükümet Meydanı'nda park edilen araçları inceleyen ve kulüp üyelerinden bilgi alan Kılıç, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Klasik otomobilleri gören meraklı vatandaşlar da araçların önünde poz verdi.

        Valilik ziyaretinin ardından kentin doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na geçen üyelere Vali Kılıç da eşlik etti.

        Klasik otomobil tutkunlarından oluşan 25 araçlı ekip, 3 gün boyunca merkez ve ilçelerde gezi, piknik ile kent turlarından oluşan çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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