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        Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Bolu'nun Seben ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:29 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:29
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        Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'nun Seben ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kızık Yaylası'nda Hasan Ermiş'e ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Seben belediyeleri itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeli sevk edildi.

        Ekipler, kısa sürede büyüyen yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

        Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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