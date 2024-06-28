Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Seben ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Kızık Yaylası'nda Hasan Ermiş'e ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Seben belediyeleri itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeli sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede büyüyen yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.