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        Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:03
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        Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde idmana çıktı.

        Isınma koşusuyla başlayan antrenman; koordinasyon, yerde kuvvet ve dar alanda pas çalışması ve yarı sahada oyunla tamamlandı.

        Boluspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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