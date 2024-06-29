Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde idmana çıktı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman; koordinasyon, yerde kuvvet ve dar alanda pas çalışması ve yarı sahada oyunla tamamlandı.
Boluspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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