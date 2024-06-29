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        Bolu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Bolu'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:07
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        Bolu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenipelitçik köyü Yapraklı Yaylası'nda Yılmaz Öztürk'e ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan müştemilata sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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