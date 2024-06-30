Bolu'da düzenlenen Minikler ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu faaliyet programında yer alan Minikler ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona 32 ilden sporcu, antrenör, idareci ve hakem olmak üzere toplam 600 kişi katıldı.

Gerede Spor Salonu'nda 4 gün boyunca yarışan halterciler, minik erkek ve kızda altışar, 15 yaş altı kız ve erkekte onar olmak üzere toplam 32 kategoride mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Haydar Çetinkaya ile müsabaka doktoru Esra Esma Hakikatoğlu verdi.