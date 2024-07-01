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        Bolu'da otomobili ile duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobili ile duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 00:11 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:11
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        Bolu'da otomobili ile duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobili ile duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

        Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden H.K. (61) yönetimindeki 14 ACL 247 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

        Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisi ile bulunduğu yere sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü H.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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