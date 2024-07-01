Bolu'da otomobili ile duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Sürücü H.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisi ile bulunduğu yere sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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