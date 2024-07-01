Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikametine seyreden E.M. idaresindeki 06 DBC 506 plakalı otomobilde Bolu Dağı Tüneli yakınlarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.