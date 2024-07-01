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        Bolu'da asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

        Bolu'da kolluk kuvvetleri, asayiş ve trafik denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:49
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        Bolu'da asayiş ve trafik denetimleri sürüyor
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        Bolu'da kolluk kuvvetleri, asayiş ve trafik denetimlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son 6 gün içerisinde yapılan çalışmalarda kurusıkı tabanca ele geçirildi, çeşitli suçlardan ve ifade kapsamında aranan 65 kişi yakalandı.

        Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 7 operasyonda 15 şahsa işlem yapılırken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Trafik denetimleri kapsamında gerçekleştirilen 989 uygulamada ise 13 bin 629 kişinin sorgusu yapıldı, 14 bin 854 araç denetlendi.

        Ayrıca 58 okul çevresinde yapılan denetimlerde, 215 kişi sorgulandı, 20 metruk bina ve 40 umuma açık yer ile 5 servis aracı kontrol edildi.

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