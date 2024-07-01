Bolu'da asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

Bolu'da kolluk kuvvetleri, asayiş ve trafik denetimlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son 6 gün içerisinde yapılan çalışmalarda kurusıkı tabanca ele geçirildi, çeşitli suçlardan ve ifade kapsamında aranan 65 kişi yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 7 operasyonda 15 şahsa işlem yapılırken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında gerçekleştirilen 989 uygulamada ise 13 bin 629 kişinin sorgusu yapıldı, 14 bin 854 araç denetlendi.