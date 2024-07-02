Anadolu Otoyolu'na iki yolcu otobüsü çarpıştı, 15 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden R.B. yönetimindeki 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsü, Gerede Gişelerine yakın mesafede aynı yönde giden G.R.I. idaresindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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