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        Anadolu Otoyolu'na iki yolcu otobüsü çarpıştı, 15 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 02:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 02:00
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        Anadolu Otoyolu'na iki yolcu otobüsü çarpıştı, 15 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden R.B. yönetimindeki 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsü, Gerede Gişelerine yakın mesafede aynı yönde giden G.R.I. idaresindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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