GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 15 kişi sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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