Bolu'da polis kontrolünden kaçan zanlılar, otomobille evin duvarına çarpınca yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ü. ve M.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıların kaçma girişimi sırasında evin bahçesine bir cisim attıklarını fark eden ekipler, yaptıkları incelemede şeffaf poşete sarılı 85,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İhtara uymayınca polis tarafından takibe alınan otomobil, kovalamaca sırasında Çivril Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Araç sürücü ve yanındaki kişi, olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

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