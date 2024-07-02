Bolu'da selden etkilenen mahalle sakinlerine afetlerle mücadele anlatıldı

Bozkurt, 2023'te derelerin taşması sonucu Paşaköy Mahallesi'nde 13 evin zarar gördüğünü ve buralarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, afet öncesi alınan tedbirler sayesinde büyük çaplı zararların önüne geçildiğini vurguladı.

Başta sel felaketi olmak üzere afetlerle mücadelede alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı broşürler, mahallelilere verildi. AFAD İl Müdür Vekili Celal Kürşat Bozkurt da vatandaşları bilgilendirdi.

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