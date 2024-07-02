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        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 işi öldü, 3 kişi yaralandı

        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:50
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        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 işi öldü, 3 kişi yaralandı
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        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden İ. Ö. yönetimindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, Ankara yönü sanayi yan yol kavşağından dönen Engin Gökdemir'in (60) kullandığı 81 ACR 439 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ile Y.A. idaresindeki 81 DM 596 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Gökdemir olay yerinde, araçtaki Sabri Gökdemir ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Yaralılar Ü.K, İ.Ö. ve Ö.Ö, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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