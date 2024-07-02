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        Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 9 Temmuz Salı gününe ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:42 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:42
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        Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 9 Temmuz Salı gününe ertelendi.

        Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı.

        Bu nedenle ertelenen toplantı, aynı yerde 9 Temmuz Salı günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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