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        Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralananlar taburcu edildi

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:08
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        Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralananlar taburcu edildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Dün otoyolun İstanbul istikametinde seyreden R.B. yönetimindeki 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsü ile G.R.I. idaresindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralananların tedavisi tamamlandı.

        Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından 11 yaralı taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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