Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralananlar taburcu edildi

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından 11 yaralı taburcu edildi.

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