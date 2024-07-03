Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden A.F.T. (20) idaresindeki 06 GP 408 plakalı otomobil, Gerede mevkii Asım Çavuşoğlu Viyadüğü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolan çıkarak su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Peker'in (20) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki S.B. (16) ise Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        A.F.T'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, yaralı S.B'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!

        Benzer Haberler

        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        2 otobüsün karıştığı kazada yaralanan 15 kişi taburcu edildi
        2 otobüsün karıştığı kazada yaralanan 15 kişi taburcu edildi
        Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralananlar tab...
        Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralananlar tab...
        Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi
        Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi
        Bolu'da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı (2)
        Bolu'da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı (2)
        Bolu'da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Bolu'da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı