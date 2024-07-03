Bolu'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ile araçtaki S.B. (16) ise Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.