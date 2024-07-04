Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Günde çift antrenmana çıkan kırmızı-beyazlı ekip, sabah idmanını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde gerçekleştirdi.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon ve istasyon çalışmasıyla tamamlandı.
Boluspor, akşam yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.