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        Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:46
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        Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Günde çift antrenmana çıkan kırmızı-beyazlı ekip, sabah idmanını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde gerçekleştirdi.

        Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon ve istasyon çalışmasıyla tamamlandı.

        Boluspor, akşam yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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