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        Bolu'da ineğin çifte attığı kadın hayatını kaybetti

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğin çifte atması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:34
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        Bolu'da ineğin çifte attığı kadın hayatını kaybetti
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğin çifte atması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alpagut köyünde hayvancılıkla uğraşan Nevin Tekin (52), hayvanların bakımını yaptığı sırada ineğin çifte atması sonucu ağır yaralandı.

        Kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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