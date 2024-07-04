Bolu'nun Seben ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, gök gürültüsü, dolu gibi olumsuz hava koşulları konusunda uyardı.

Bu arada il merkezinde de yağış kısa süreyle etkili oldu.

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