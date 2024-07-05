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        Bolu'da yayla evinin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı

        Bolu'da bir yayla evinin bahçesinde yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:42
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        Bolu'da yayla evinin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
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        Bolu'da bir yayla evinin bahçesinde yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Bolu Dağı'nın Atyaylası bölgesinde bir yayla evinin bahçesinde yılan görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekipler, bahçedeki yılanı aparatla yakaladı.

        Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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