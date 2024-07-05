Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        İş insanı Soner Çavuşoğlu, Boluspor Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

        İş insanı Soner Çavuşoğlu, Boluspor Kulübü Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş insanı Soner Çavuşoğlu, Boluspor Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş insanı Soner Çavuşoğlu, Boluspor Kulübü Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

        Bir kafeteryada düzenlediği toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve Anadolu'nun en önemli kulüplerinden biri olduğunu belirttiği Boluspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Boluspor'u gelecek sezonda iyi şartlarda mücadele eden bir takım haline getireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Takıma genç ve yetenekli oyuncuları getireceğiz. Tüketen değil, üreten bir takım haline gelecek Boluspor." dedi.

        Çavuşoğlu, Boluspor yönetimine talip olan ekip olarak kazanmaları halinde tamamen yerli, Boluspor sevdalısı spor insanlarıyla çalışacaklarını kaydetti.

        Beş yıllık bir planlama yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Yaptığımız planlamada şampiyonluk ve Süper Lig sözü var hatta Boluspor'un UEFA'da oynayacağını da iddia ediyorum. Bunu da herkes bilsin." diye konuştu.

        Çavuşoğlu, Boluspor'un şirketleşmesine yönelik olarak da "Şirketleşmeyi istiyorum ancak bu doğru yapılanmayla olur. Boluspor'un borcundan kurtulmak için satılmasına, peşkeş çekilmesine kesinlikle karşıyım. Takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

        Boluspor'un eski başkanlarına değinen Çavuşoğlu, "Boluspor'un geleceği için taş üstüne taş koyan başta Yılmaz Becikoğlu, Necip Çarıkcı ve diğer başkan ve yöneticilere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Biri 7, diğeri 9 yaşında! Güle oynaya minibüsü yaktılar!
        Biri 7, diğeri 9 yaşında! Güle oynaya minibüsü yaktılar!
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        Önce kundaklama sonra silahlı saldırı!
        Önce kundaklama sonra silahlı saldırı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Söktüğüne pişman oldu: 774 bin lira ceza uygulandı
        Söktüğüne pişman oldu: 774 bin lira ceza uygulandı
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Çinliler üretim için masada
        Çinliler üretim için masada
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında

        Benzer Haberler

        Bolu'da yayla evinin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
        Bolu'da yayla evinin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
        Bolu'da hidrometeorolojik olaylara yönelik tedbirler ele alındı
        Bolu'da hidrometeorolojik olaylara yönelik tedbirler ele alındı
        Bolu'nun Seben ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Bolu'nun Seben ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Bolu'da yasağa rağmen gölete giren 13 kişiye idari para cezası
        Bolu'da yasağa rağmen gölete giren 13 kişiye idari para cezası
        Bolu'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
        Bolu'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
        Bolu'da girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye ceza
        Bolu'da girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye ceza