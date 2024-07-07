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        Olta balıkçıları Abant Gölü'nde balık avladı

        Olta balıkçıları, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda balık tutmanın keyfini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:32
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        Olta balıkçıları Abant Gölü'nde balık avladı
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        Olta balıkçıları, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda balık tutmanın keyfini yaşadı.

        Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'den amatör balıkçılar oltayla balık tutmak için Abant'ı tercih etti.

        Balıkçılar, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belirlenen ölçülerde Abant alası ve sazan balığı tutuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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