Mudurnu'da 50. Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı

Vakıf Başkanı Metin Soygür, etkinliği her yıl hayırseverlerin destek ve yardımlarıyla düzenlediklerini belirterek, katılanlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

Düzceli hayırseverler Yılmaz ve Haydar Durmazoğlu ise babalarının hayrına 4,5 ton karpuz dağıttı.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Müftülüğü ile Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfınca Şeyh-ül İmran Veli Hazretleri ile Filibeli Ahmet Efendi Türbeleri'nin yanında gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlid-i Şerif okundu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Şeyh-ül İmran Bayramı'na katılanlara 900 kilogram pilav ve 600 kilogram kavurma ikram edildi.

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