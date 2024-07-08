Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü

Kentin içme suyu ile tarım alanlarının sulama ihtiyacını karşılayan gölde doluluk yüzde 68 olarak kaydedildi.

İlkbahar mevsiminde karların erimesi ve yağmur sularıyla yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle su seviyesi düştü.

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