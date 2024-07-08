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        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü

        Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nde doluluk oranı azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:24
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        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü
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        Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nde doluluk oranı azaldı.

        İlkbahar mevsiminde karların erimesi ve yağmur sularıyla yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle su seviyesi düştü.

        Kentin içme suyu ile tarım alanlarının sulama ihtiyacını karşılayan gölde doluluk yüzde 68 olarak kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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