Bolu'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeniçağa Gölü kıyısındaki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalede zorlanması üzerine söndürme çalışmalarına helikopterle destek verildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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