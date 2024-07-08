Gaziantep FK, Bolu'da kampa girdi

Sezoh öncesi ikinci etap kamp çalışması için Gerede Esentepe'deki bir otelde kampa giren Gaziantep ekibinin teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ilk antrenmanı 95 dakika sürdü.

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