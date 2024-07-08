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        Gaziantep FK, Bolu'da kampa girdi

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:25 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:25
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        Gaziantep FK, Bolu'da kampa girdi
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

        Sezoh öncesi ikinci etap kamp çalışması için Gerede Esentepe'deki bir otelde kampa giren Gaziantep ekibinin teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ilk antrenmanı 95 dakika sürdü.

        Kırmızı siyahlı futbolcular antrenmanda pas çalıştı.

        Gaziantep FK, yarın yapacağı çift antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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