Gaziantep FK, Bolu'da kampa girdi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.
Sezoh öncesi ikinci etap kamp çalışması için Gerede Esentepe'deki bir otelde kampa giren Gaziantep ekibinin teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ilk antrenmanı 95 dakika sürdü.
Kırmızı siyahlı futbolcular antrenmanda pas çalıştı.
Gaziantep FK, yarın yapacağı çift antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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