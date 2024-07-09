Gaziantep FK, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
Yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı futbolcular antrenmanda, ısınma koşusunun ardından istasyonda kuvvet çalışması yaptı.
Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.