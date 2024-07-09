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        Bolu'da arı yetiştiricilerine yangın tüpü dağıtıldı

        Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği, olası yangınlara müdahale için arı yetiştiricilerine yangın tüpü dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:27
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        Bolu'da arı yetiştiricilerine yangın tüpü dağıtıldı
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        Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği, olası yangınlara müdahale için arı yetiştiricilerine yangın tüpü dağıttı.

        Aktaş Mahallesi'ndeki birlik önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, anız yangınlarına değinerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimizle tedbirler aldık. Arıcılarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesi çok önemli. Arıcılarımızın olmazsa olmazı olan körüklerden çıkan kıvılcımlar, anız yangınına ve orman yangınına neden olabiliyor. Çıkan yangını ilk etapta söndürebiliyorsak söndürüyoruz. Söndüremediğimiz takdirde geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan da "Birlik olarak ilk ateşin önüne geçmek için üyelerimizden ücretlerini ödeyenlere yangın tüpü aldık. Şu an için 51 arıcımız yangın tüpünü aldı. Bolu'da 500'ün üzerinde arıcımız var. İsteyen arıcılarımıza yangın tüpü almayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Ünalan, arıcıların daha bilinçli ve dikkatli bir şekilde çalışmalarını istediklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından arı yetiştiricilerine yangın tüpleri teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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