Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Daha sonra Valkanis yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan idman, istasyon ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Sabah idmanı öncesinde Valkanis, sahada inceleme yaparak, teknik heyet ile antrenmanla ilgili görüştü. Daha sonra teknik heyet ve sağlık ekibiyle fotoğraf çekimi yapıldı.

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