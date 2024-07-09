Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe getirilen Michael Valkanis, ilk antrenmanını yönetti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe getirilen Michael Valkanis, ilk antrenmanını yönetti.
Sabah idmanı öncesinde Valkanis, sahada inceleme yaparak, teknik heyet ile antrenmanla ilgili görüştü. Daha sonra teknik heyet ve sağlık ekibiyle fotoğraf çekimi yapıldı.
Daha sonra Valkanis yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan idman, istasyon ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.
Adana ekibi, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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