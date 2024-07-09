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        Bolu'da köyler arası futbol turnuvası başladı

        Bolu'da her yıl düzenlenen köyler arası futbol turnuvası 64 takımımın katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:06
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        Bolu'da köyler arası futbol turnuvası başladı
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        Bolu'da her yıl düzenlenen köyler arası futbol turnuvası 64 takımımın katılımıyla başladı.

        Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Muhtarlar Derneğinin katkılarıyla düzenlenen turnuvada karşılaşmalar, Karaçayır'daki sahalarda oynanacak.

        Yaklaşık 40 gün sürecek turnuvada, 64 köy takımı mücadele edecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gençlerin ve köy takımlarının sporla buluşmasını önemsediklerini belirterek, bu tür etkinliklerin sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına katkı sağladığını kaydetti.

        Güler, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

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