Bolu'da köyler arası futbol turnuvası başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gençlerin ve köy takımlarının sporla buluşmasını önemsediklerini belirterek, bu tür etkinliklerin sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına katkı sağladığını kaydetti.

Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Muhtarlar Derneğinin katkılarıyla düzenlenen turnuvada karşılaşmalar, Karaçayır'daki sahalarda oynanacak.

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