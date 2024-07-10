Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında idman yaptı
Yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.
Kadroya yeni dahil edilen ön libero Quentin Daubin de takımla antrenmana çıktı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma, top sürme ve istasyon çalışması yaptı.
Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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