Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu

Öte yandan İstilli köyünde yağmurdan korunmak için bir ağaca çıkarak mahsur kalan kedi yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Düzce'de kent merkezinin 5 kilometre güneyindeki İstilli, Paşakonağı, Bahçeköy ve Mamure köylerinde de sağanak etkili oldu.

Bazı kişiler sağanaktan şemsiye yardımıyla korunmaya çalışırken, bazıları da saçakların altına sığındı.

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