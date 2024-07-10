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        Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu

        Bolu ve Düzce'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:08
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        Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu
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        Bolu ve Düzce'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Bolu kent merkezinde öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

        Yoğun yağışla kentin en işlek İzzet Baysal Caddesi'nin boşaldığı görüldü.

        Bazı kişiler sağanaktan şemsiye yardımıyla korunmaya çalışırken, bazıları da saçakların altına sığındı.

        - Düzce

        Düzce'de kent merkezinin 5 kilometre güneyindeki İstilli, Paşakonağı, Bahçeköy ve Mamure köylerinde de sağanak etkili oldu.

        Yağışa hazırlıksız yakalananların ıslandığı, yollarda su birikintileri oluştuğu, bazı iş yerlerine az miktarda su girdiği görüldü.

        Öte yandan İstilli köyünde yağmurdan korunmak için bir ağaca çıkarak mahsur kalan kedi yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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