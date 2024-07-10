Bolu'da arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Delice köyünde, yaklaşık 5 dönümlük tarlada balya bağlama işlemi esnasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.
Yangında tarladaki balyalar zarar gördü.
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