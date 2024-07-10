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        Göynük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:25 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:25
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        Göynük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

        Hacımahmut köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ile köylere dağıtılan 10 su tankeriyle müdahale edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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