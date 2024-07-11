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        Bolu'da eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Bolu'da eşini ve kayınpederini bıçakla öldüren, kayınvalidesini de yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:56
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        Bolu'da eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Bolu'da eşini ve kayınpederini bıçakla öldüren, kayınvalidesini de yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Z. (36) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken öldürülen Meltem Z'nin (35) annesi ve Turgut D'nin (63) eşi olan Emine D. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından sanık Serkan Z. savunma yaptı.

        Olay günü kayınpederinin evine gittiğini belirten Serkan Z, şunları anlattı:

        "Eşimin beni aldattığını anlattım. Eşim eve giderken arabada bana hakaret etmeye başladı, evde konuşurken de hakaretlerine devam etti. Daha sonra bana tokat attı. Kırık olan bileğime vurdu. Daha sonra aramızda tartışma çıktı. Kapıya doğru yönelmiştim, daha sonra mutfağa giderek bıçakla eşimi yaraladım. Kayınpederimin bıçaklanma anını hatırlamıyorum. Kaynanamı görmedim bile. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarım mahvoldu. Eşimi ve kayınpederimi isteyerek öldürmedim. Ölen öldüğüyle kaldı. Çok pişmanım, eşimi de seviyordum."

        Emine D. de olay günü kızının ve sanığın konuşmak için evlerinde bulunduğunu dile getirerek, "Meltem, 'Boşanalım, çocuklar sende kalsın.' dedi. Serkan, 'Meltem seni seviyorum.' dedi. Meltem de 'Bu sevgiyi istemiyorum.' dedi. Serkan bıçakla kızımıza saldırdı." diye konuştu.

        Sanığın kızına saldırması üzerine eşi Turgut D'nin kızını korumaya çalıştığını söyleyen Emine D, "Kızım, 'Anne, baba beni kurtarın.' dedi. Kızım kaçmaya çalıştı ve kapının önüne düştü. Eşim kızımı kurtarmak için kızımın üstüne kapandı. Eşimi de bıçakladı. Beni de yaraladı. Bağırdıktan sonra komşular gelmeseydi beni de öldürecekti. Kızım her zaman yüzü mor geliyordu. Serkan Z'nin ömür boyu ceza almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Emine D, aldatma konusuyla ilgili bilgisinin olmadığını kaydetti.

        Sanığın ağabeyi M.Z. ise olay günü kardeşinin kendisini aradığını, durumu anlattığını, kafasını toparladıktan sonra da teslim olacağını söylediğini ifade etti.

        Aynı apartmanda oturan G.Ç, Turgut D'nin üst komşusu olduğunu, bıçaklama olayını görmediğini, olay esnasında maç izlediklerini, seslerin gelmesi üzerine aşağıya indiklerini, dairenin kapısını Serkan Z'nin açtığını belirtti.

        Sanığın elindeki bıçağı gördüğünü aktaran G.C, kapının arkasında Meltem Z. ve babası Turgut D'yi yerde yatar şekilde, Emine D'yi ise kolundan yaralı şekilde kanepede oturduğunu gördüğünü anlattı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Sağlık Mahallesi Songül Sokak'taki bir apartmanda 19 Nisan'da, Serkan Z. eşi Meltem Z. ile kayınpederi Turgut D'yi bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesi Emine D'yi ise kolundan yaralamıştı.

        Olayın ardından kaçan Serkan Z. polis ekiplerince yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanığın eşine karşı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Turgut D'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet ve ile kayınvalidesi Emine D'ye karşı "silahla yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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