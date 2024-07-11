Bolu'da eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Bolu'da eşini ve kayınpederini bıçakla öldüren, kayınvalidesini de yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Z. (36) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken öldürülen Meltem Z'nin (35) annesi ve Turgut D'nin (63) eşi olan Emine D. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından sanık Serkan Z. savunma yaptı.

Olay günü kayınpederinin evine gittiğini belirten Serkan Z, şunları anlattı:

"Eşimin beni aldattığını anlattım. Eşim eve giderken arabada bana hakaret etmeye başladı, evde konuşurken de hakaretlerine devam etti. Daha sonra bana tokat attı. Kırık olan bileğime vurdu. Daha sonra aramızda tartışma çıktı. Kapıya doğru yönelmiştim, daha sonra mutfağa giderek bıçakla eşimi yaraladım. Kayınpederimin bıçaklanma anını hatırlamıyorum. Kaynanamı görmedim bile. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarım mahvoldu. Eşimi ve kayınpederimi isteyerek öldürmedim. Ölen öldüğüyle kaldı. Çok pişmanım, eşimi de seviyordum."

Emine D. de olay günü kızının ve sanığın konuşmak için evlerinde bulunduğunu dile getirerek, "Meltem, 'Boşanalım, çocuklar sende kalsın.' dedi. Serkan, 'Meltem seni seviyorum.' dedi. Meltem de 'Bu sevgiyi istemiyorum.' dedi. Serkan bıçakla kızımıza saldırdı." diye konuştu.

Sanığın kızına saldırması üzerine eşi Turgut D'nin kızını korumaya çalıştığını söyleyen Emine D, "Kızım, 'Anne, baba beni kurtarın.' dedi. Kızım kaçmaya çalıştı ve kapının önüne düştü. Eşim kızımı kurtarmak için kızımın üstüne kapandı. Eşimi de bıçakladı. Beni de yaraladı. Bağırdıktan sonra komşular gelmeseydi beni de öldürecekti. Kızım her zaman yüzü mor geliyordu. Serkan Z'nin ömür boyu ceza almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.