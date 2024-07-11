Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Karacasu Beldesi'nde bulunan otelde kamp yapan turuncu-beyazlı ekip, sabah antrenmanını yardımcı antrenör Fuad Kınalı ve kaleci antrenörü Cem Kurtar gözetiminde gerçekleştirdi.
Antrenmanda, ısınma koşusunun ardından istasyonda kuvvet ve koşu çalışması yapıldı.
Adanaspor, akşam yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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