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        Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü

        Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:14
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        Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

        Karacasu Beldesi'nde bulunan otelde kamp yapan turuncu-beyazlı ekip, sabah antrenmanını yardımcı antrenör Fuad Kınalı ve kaleci antrenörü Cem Kurtar gözetiminde gerçekleştirdi.

        Antrenmanda, ısınma koşusunun ardından istasyonda kuvvet ve koşu çalışması yapıldı.

        Adanaspor, akşam yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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