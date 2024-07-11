Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Gerede Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kamp yapan Adana ekibi, sabah antrenmanını teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde gerçekleştirdi.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman, istasyon ve pas çalışmasıyla tamamlandı.
Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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