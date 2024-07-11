Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

        Gerede Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kamp yapan Adana ekibi, sabah antrenmanını teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde gerçekleştirdi.

        Isınma koşusuyla başlayan antrenman, istasyon ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

        Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!
        Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Takımla herkes gurur duyacak
        Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Takımla herkes gurur duyacak
        Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
        Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
        Bolu'da eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Bolu'da eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü: Komşular yetişmese damadım beni de öl...
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü: Komşular yetişmese damadım beni de öl...
        Göynük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Göynük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü