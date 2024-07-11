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        Yedigöller yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

        Bolu'nun Yedigöller bölgesinde sağanak, sele neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:24
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        Yedigöller yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Bolu'nun Yedigöller bölgesinde sağanak, sele neden oldu.

        Gurbettaşı mevkisinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak sonucu dereler taştı.

        Derelerin taşması üzerine sel meydana gelen Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlanan kara yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yağışın durmasının ardından yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatacak.

        Yetkililer, Yedigöller bölgesine gidecekleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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