Yedigöller yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yağışın durmasının ardından yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatacak.

Bolu'nun Yedigöller bölgesinde sağanak, sele neden oldu.

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