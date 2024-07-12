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        Bolu'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

        Bolu'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan sürücü ile yanındaki kişi kovalamacayla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:49
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        Bolu'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
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        Bolu'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan sürücü ile yanındaki kişi kovalamacayla yakalandı.

        Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 14 ACU 038 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü E.D, otomobiliyle kaçmaya başladı.

        Otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından Küpçüler TOKİ mevkiinde önüne geçen sivil araçtaki polislerce durduruldu.

        Sürücü E.D. ile yanındaki B.K. gözaltına alındı.

        Kovalamaca sırasında otomobilden yola uyuşturucu atıldığı bilgisi üzerine araçta ve çevrede arama yapan narkotik timleri bir miktar uyuşturucu buldu.

        Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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